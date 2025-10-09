На Ставрополье ожидаются ливни с сильным ветром и градом

В регионе могут возникнуть чрезвычайные ситуации, связанные с подтоплением низинных частей местности

Редакция сайта ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 9 октября. /ТАСС/. Экстренное штормовое предупреждение об ухудшении погодных условий объявлено в Ставропольском крае. В регионе до конца недели ожидаются ливни, которые будут сопровождаться градом и ветром до 25 м/ с, сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС.

"До конца суток 9 октября и далее в течение суток 10, 11 и 12 октября местами в Ставропольском крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с сильным ветром 20-25 м/с и грозой", - говорится в сообщении.

По данным главка, на территории региона могут возникнуть чрезвычайные ситуации, связанные с подтоплением низинных частей местности в населенных пунктах и на автодорогах, увеличением количества автоаварий, повреждением линий связи и электропередачи, кровель, остекления зданий и других конструкций.