В Сочи и Сириусе объявили наивысший уровень погодной опасности

Ожидаются сильные дожди в сочетании с грозой, местами град и шквалистый ветер

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Наивысший уровень погодной опасности - красный - объявили синоптики до вечера субботы, 11 октября, на территории Сочи и федеральной территории Сириус. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Днем и до конца суток 9 октября, а также в течение суток 10 и 11 октября на территории Сочи и федеральной территории Сириус ожидаются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, местами град, шквалистое усиление ветра 20-25 м/с", - сказал собеседник агентства. Также синоптики прогнозируют в период до 21:00 мск субботы резкие подъемы уровней воды на реках, местами с превышением неблагоприятных отметок. "Возрастает риск схода селевых потоков малого объема", - заметил собеседник агентства.

Он также подчеркнул, что красный уровень является наивысшим в шкале погодных предупреждений и символизирует на прогностических картах очень опасную погоду с вероятностью крупных разрушений и катастроф. Данный уровень появляется на прогностических картах крайне редко.

Ранее в администрации Сочи журналистам сообщали, что синоптики прогнозируют смерчи над морем и шторм в Сочи с высотой волн в 3 м, в связи с этим принято решение о временной приостановке работы пляжей. Власти уточнили, что в результате дождей может выпасть от 40 до 80 мм осадков в сутки. Здесь же посоветовали жителям и гостям города-курорта добираться в аэропорт по железной дороге.