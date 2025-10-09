На Украине внесли в базу "Миротворца" еще одного ребенка из России

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Еще один несовершеннолетний из России внесен в базу данных украинского экстремистского сайта "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомился ТАСС.

Речь идет о 17-летнем Максиме Г., которого создатели сайта обвиняют в нарушении границы Украины и участии в контрабанде.

В базу сайта "Миротворец" не первый раз попадают личные данные российских детей в возрасте от 2 до 17 лет. В 2021 году в него была включена писательница из ЛНР Фаина Савенкова, которой на тот момент было 12 лет. Администраторы сайта утверждали, что девочка "участвует в антиукраинских пропагандистских мероприятиях". В свою очередь Савенкова отметила, что "публикация личных данных детей на подобных сайтах - нарушение прав ребенка".

Ранее в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) также отметили, что публикация персональных данных несовершеннолетних в открытом доступе нарушает положения Конвенции о правах ребенка. СПЧ уже обращался к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку с просьбой принять меры для исключения данных о детях с сайта "Миротворец".

Скандальный сайт был создан в 2014 году. Его цель - установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку создателей сайта.