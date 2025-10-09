Ростовские медики намерены добиться увеличения зарплат на уровень инфляции

Профсоюз работников здравоохранения региона также займется вопросом дефицита кадров

© Сергей Маркин

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 октября. /ТАСС/. Профсоюз работников здравоохранения Ростовской области намерен добиться ежегодного повышения зарплат медработникам региона на уровень инфляции. Об этом сообщил избранный председателем в ходе XXXI отчетно-выборной конференции Ростовской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Дмитрий Закусилов.

По данным регионального профсоюза, на январь 2025 года средняя зарплата врачей колеблется от 45 до 80 тыс. рублей, среднего медперсонала - от 22 до 50 тыс., младшего - от 23 до 35 тыс.

"Профсоюз всегда занимался решением вопроса оплаты труда - это наша ключевая задача. Этот вопрос мы будем постоянно поднимать и добиваться поставленной цели. В то же время мы знаем и наши современные реалии. И любое, пусть небольшое, но постоянное повышение согласно росту инфляции, это будет уже наш успех. Поэтому мы этот вопрос будем однозначно держать в фокусе внимания", - сказал Закусилов.

По его словам, профсоюз под его руководством также займется вопросом дефицита кадров медработников в регионе. Совместно с ростовским медуниверситетом, в котором Закусилов является проректором по социальным вопросам, будут в том числе прорабатываться вопросы увеличения бюджетных мест.

"В РостГМУ каждый год увеличиваются бюджетные места. У нас растет целевой прием. Нам важно принимать студентов по целевому набору, чтобы они оставались в регионе и ехали потом работать в территории. И, уверен, благодаря целевикам и бюджетникам нехватку кадров, которая сейчас существует, мы сможем восполнить", - уточнил избранный председатель ростовского профсоюза.

Ранее в Минздраве Ростовской области сообщали, что системе здравоохранения Ростовской области не хватает почти 3,8 тыс. человек - 1,3 тыс. врачей и 2,5 тыс. медицинских работников. Больше всего не хватает терапевтов, педиатров и узкопрофильных специалистов.

О конференции

XXXI отчетно-выборная конференция Ростовской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ прошла в Ростове-на-Дону в четверг, в ней приняли участие медики региона, а также приглашенные к участию гости - врач-психотерапевт, актер театр и кино Александр Рапопорт, заместитель председателя профсоюза работников здравоохранения РФ Владимир Беспяткин, и. о. ректора РостГМУ Минздрава России Олеся Старжинская.