В Петербурге запустили интерактивную платформу для туристов "Сезон премьер"

Помимо информации о спектаклях и готовящихся фестивалях, на портале представлен новый турмаршрут "Петербург. Модный" по Петроградской стороне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Интерактивную платформу "Сезон премьер", которая поможет туристам узнавать о значимых культурных событиях, напрямую бронировать отели и открывать новые маршруты, запустили в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

"[Официальный городской туристический портал] Visit-Petersburg.ru и "Яндекс путешествия" запустили специальный проект "Петербург. Сезон премьер", который рассказывает о театральных премьерах, новых выставках и фестивалях. В праздничном разделе можно сориентироваться по маршрутам, а также забронировать билеты и гостиницу. А еще - узнать, где попробовать самый вкусный кофе или найти магазины с сувенирами", - отметил Пиотровский.

Помимо информации о спектаклях и готовящихся фестивалях, на портале представлен новый турмаршрут "Петербург. Модный" по Петроградской стороне. В разделе "Где остановиться" доступен сервис прямого бронирования гостиниц, хостелов, квартир и гостевых домов.

О планах запуска программы "Сезон премьер", которая объединит события культурной и выставочной жизни города, ранее сообщал председатель городского комитета по развитию туризма Евгений Панкевич. Он отмечал, что проект нацелен на привлечение туристов в традиционное межсезонье.

По данным властей города, с мая по сентябрь 2025 года Петербург посетили около 6 млн человек - почти на 7% больше, чем за тот же период прошлого года. 93% гостей составляют россияне. При этом въездной турпоток вырос на 10,7% и достиг уровня 400 тыс. человек.

В 2024 году Петербург посетили 11,6 млн гостей - это на 1,1 млн больше, чем в допандемийном 2019 году (10,5 млн).