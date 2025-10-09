Первый рейс через горы между Севастополем и Симферополем запустят в октябре

Автобусы по маршруту будут выполнять восемь рейсов в день.

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 октября. /ТАСС/. Автобусы, которые впервые свяжут Севастополь и Симферополь не экспресс-сообщением между автовокзалами, а рейсовым маршрутом через горные поселки, начнут курсировать с понедельника, сообщил в своем Telegram-канале и.о. замгубернатора Севастополя Павел Иено.

Севастополь и Симферополь являются центрами двух взаимосвязанных регионов: города федерального значения Севастополь, в который как в субъект РФ входят еще и десятки более мелких населенных пунктов, и Республики Крым. Города связаны по прямой электричками, которые останавливаются на некоторых станциях в пригородах Севастополя и Симферополя, и в Бахчисарайском районе между ними, а также маршрутами, идущими через трассы "Таврида". Однако в населенных пунктах, расположенных в горах восточнее трассы и железной дороги, живут сотни людей, которые работают, учатся или ездят в города по делам и вынуждены тратить большое количество времени на дорогу с пересадками. Кроме того, горы в этом районе привлекательны для туристов, там находятся природные и исторические достопримечательности.

"По поручению губернатора с 13 октября межрегиональный маршрут №5-С будет отправляться с центрального автовокзала "Севастополь" на автовокзал "Симферополь АС-2" через восемь населенных пунктов: село Родное, село Терновка, село Залесное, село Красный мак, поворот на село Танковое, поселок Сирень, село Железнодорожное и автостанцию "Бахчисарай". Важно, что данный маршрут свяжет не только два города, но и улучшит транспортную доступность между населенными пунктами в пригороде Севастополя", - написал Иено.

Он уточнил, что автобусы по маршруту будут выполнять восемь рейсов в день.

"Отмечу, специалистами будет проведен мониторинг маршрута на предмет его востребованности. Если он покажет стабильный пассажиропоток - маршрут войдет в расписание на постоянной основе", - добавил Иено.