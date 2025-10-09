Синоптик Леус: в Москве 14-15 октября ожидается первый снег

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Первый снег в столице ожидается 14-15 октября, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Отметим, что 14 октября по народному календарю Покров, а на 16 октября в XXI веке приходится средняя дата выпадения первого снега в Москве. Так что не исключено, а наши прогнозы это подтверждают, что во вторник - среду, когда днем температура воздуха окажется в пределах 5-7 градусов тепла, среди капель дождя в столичном регионе появятся и первые снежинки", - написал он в своем Telegram-канале.

Синоптик подчеркнул, что в данной ситуации формирования снежного покрова не ожидается.

Кроме того, Леус отметил, что в начале следующей недели ожидается низкое атмосферное давление, которое будет на 10 единиц ниже нормы.