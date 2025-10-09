В Москве открылась выставка "Голгофа патриарха Тихона"

Экспозиция посвящена 100-летию со дня кончины святого и состоит из шести тематических залов

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Мультимедийная выставка "Голгофа патриарха Тихона", посвященная столетней годовщине подвига святителя, открылась в Москве в историческом парке "Россия - моя история" на ВДНХ, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня, вспоминая святителя, мы можем вспомнить и слова апостола Павла, который говорил: "Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Евангелие, взирая на их кончину, подражайте вере их". Я думаю, эти слова апостола Павла очень правильно и четко характеризуют святителя Тихона. Он действительно проповедовал Евангелие, он действительно перенес страшные страдания, испытания, притеснения и даже заключение, но не отрекся от Бога, не отрекся от патриаршего сана и достойно нес свой патриарший крест. И открывая эту выставку, мы можем познакомиться с теми документами, которые характеризуют его как молитвенника, подвижника и исповедника", - сказал на круглом столе перед открытием выставки председатель Церковно-общественного совета при патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской, митрополит Крутицкий и Коломенский Павел (Пономарев).

Организатор выставки Иван Привалов рассказал об особом оформлении выставки, выдержанном в цветах богослужебных облачений Русской православной церкви. "Мы постарались немного взять от этой традиции и сделать выставку яркой. Несмотря на то, что тема этой выставки достаточно тяжелая, тема чаще всего трагическая, мы через эту яркость красок хотели показать, что жизнь святителя Тихона ярким насыщенным светом наполняла жизнь многих людей даже в это тяжелое время", - отметил он.

Выставка состоит из шести тематических залов, рассказывающих о различных этапах жизни патриарха, при этом первым по решению организаторов оказывается зал, посвященный избранию святителя на патриарший престол. "Мы назвали этот зал "самый добрый", и эту главную линию жизни святителя Тихона - линию доброты - мы постарались провести через всю экспозицию. Потому что доброта, на мой взгляд, была тем главным оружием, с помощью которого святитель Тихон сражался с окружающими обстоятельствами, сражался с властью, которая ему противостояла", - добавил Привалов.

В завершение мероприятия митрополит Павел передал собравшимся благословение патриарха Московского и всея Руси Кирилла и пожелал "помощи Божией и предстательства святителя Тихона перед престолом Божиим о каждом из нас и о нашей Русской православной церкви".

Как ранее сообщали в Русской православной церкви, на протяжении 2025-2026 годов мультимедийная выставка будет представлена в исторических парках "Россия - моя история" в регионах страны, в том числе в парках новых регионов.