В части ДНР объявили эвакуацию в окрестностях Краматорска

Это решение касается сел Василевская Пустошь и Семеновка, также бывшей Новоселовки, сообщил глава военной администрации контролируемой украинскими властями части региона Вадим Филашкин

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Власти подконтрольной Киеву части ДНР заявили о принудительной эвакуации семей с детьми из окрестностей Краматорска. Об этом сообщил глава военной администрации контролируемой украинскими властями части региона Вадим Филашкин.

"Решение об эвакуации семей с детьми принудительно приняли на предварительном заседании <...>. Это решение касается сел Василевская Пустошь и Семеновка, также бывшей Новоселовки, которая сейчас включена в состав Краматорска", - написал он в своем Telegram-канале.

В четверг глава подчиняющейся украинским властям администрации Славянска Вадим Лях призвал жителей города эвакуироваться из-за приближения линии фронта.

Украинские власти регулярно проводят эвакуацию населения на подконтрольных им территориях, мотивируя это "вопросами безопасности". При этом в МВД признавали, что часто сталкиваются с нежеланием людей выезжать.

В начале октября президент России Владимир Путин заявил, что российская армия уже вошла в Северск, Константиновку и Красноармейск в ДНР.