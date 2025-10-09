АСИ укрепит сотрудничество с Чукоткой по вопросам поддержки семей

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) окажет поддержку Чукотскому автономному округа в вопросах поддержки семьи, рождаемости и многодетности. Соответствующее соглашение подписали генеральный директор АСИ Светлана Чупшева и губернатор Чукотки Владислав Кузнецов.

"Сегодня подписали соглашение о сотрудничестве и план по реализации мероприятий по поддержке семьи, рождаемости и многодетности в Чукотском автономном округе. Как верно отметил губернатор Владислав Гариевич Кузнецов, важно создавать условия, чтобы семья чувствовала поддержку на всех этапах - рождение, воспитание ребенка. АСИ разработало методологию на базе 40 сквозных принципов, охватывающих разные этапы семьи с особым фокусом на ценностные факторы", - написала Чупшева в своем Telegram-канале.

Глава АСИ также отметила, что большой перечень мер социальной поддержки имеет прогрессивный характер и исходит из числа детей в семье. "В том числе в части совершенствования условий предоставления регионального материнского (семейного) капитала при рождении третьего и последующего ребенка. Отдельное внимание в плане уделено повышению охраны здоровья семьи, обеспечению бережного сопровождения беременных женщин, укреплению репродуктивного здоровья супружеских пар", - добавила Чупшева.

Кроме того, глава агентства подчеркнула, что разработанный документ направлен на совершенствование демографической политики на Чукотке. Чупшева также добавила, что он стал итогом недельной проектно-аналитической сессии по поддержке семьи, рождаемости и многодетности, проведенной экспертами АСИ. "Уверена, совместными усилиями мы сможем сделать традиционную семью трендом развития России", - написала она.