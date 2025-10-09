Кравцов: 700 учителей из Таджикистана повысили квалификацию в России

Министр просвещения отметил, что программу намерены расширить в будущем

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов (третий справа) © Официальный Telegram-канал представительства Россотрудничества в Таджикистане

ДУШАНБЕ, 9 октября. /ТАСС/. Порядка 700 школьных учителей из Таджикистана прошли повышение квалификации в России, эту программу планируется расширить в будущем. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, который в четверг посетил Русский дом в Душанбе.

"У нас большая программа повышения квалификации учителей - уже прошли повышение квалификации порядка 700 учителей из Республики Таджикистан. И эту программу мы будем расширять", - сказал он на видео, размещенном в Telegram-канале Русского дома.

По словам Кравцова, в республике активно реализуется проект "Российский учитель за рубежом", в рамках которого 109 учителей из РФ работают в школах Таджикистана, в том числе сельских. "Мы планируем открыть два филиала Алтайского педагогического государственного университета в области подготовки специалистов по работе в начальной школе", - добавил министр.

Кравцов также сообщил, что 9 октября подписан меморандум с Комитетом по начальному и среднему профессиональному образованию Таджикистана. "Мы договорились с руководителем комитета, что будет ответный визит. Расскажем о нашей системе среднего профессионального образования", - пояснил он.

В Русском доме Кравцов ознакомился с выставкой "Россия и мир", рассказывающей о достижениях российской культуры, науки и образования, а также пообщался со школьниками, которые проходили профориентационное тестирование по российской системе "Билет в будущее".

Кроме того, министр просвещения РФ передал первому заместителю министра образования и науки Таджикистана Хомиду Хошимзоде символический сертификат на получение 800 тыс. учебников по русскому языку для 3-4 классов. Эти учебники подготовили совместно российские и таджикистанские специалисты.

Сотрудничество в сфере образования

В январе этого года министр образования и науки Таджикистана Рахим Саидзода в ходе пресс-конференции проинформировал, что согласно подписанному по линии Института повышения квалификации работников сферы образования Таджикистана документу в 2025 году более 500 учителей будут направлены в РФ для изучения русского языка.

Русский язык в Таджикистане закреплен в конституции в качестве языка межнационального общения. В школах с обучением на таджикском языке русский является обязательным предметом для изучения. Международный гуманитарный проект "Российский учитель за рубежом" реализуется Министерством просвещения РФ совместно с национальными профильными ведомствами стран-партнеров, в том числе в Таджикистане. До 2023 года в школах Таджикистана было 47 учителей из России.