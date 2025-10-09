На Ставрополье перезахоронили останки семи красноармейцев

Во время церемонии прошла панихида по погибшим солдатам

СТАВРОПОЛЬ, 9 октября. /ТАСС/. Останки семи солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, перезахоронили в Курском округе Ставрополья. Церемония прошла с воинскими почестями, сообщил в Telegram-канале временно исполняющий полномочия главы Курского округа Павел Бабичев.

"В селе Полтавском прошла церемония перезахоронения останков советских воинов, павших в 1942-1943 годов при освобождении Курского района от немецко-фашистских захватчиков. Семь безвестных солдат и офицеров Красной Армии обрели покой. Перезахоронение состоялось на воинском мемориале", - написал он.

Во время церемонии прошла панихида по погибшим красноармейцам. Захоронение останков прошло под залпы почетного караула. Участники краевого автопробега развернули во время церемонии увеличенную копию Знамени Победы.

Возле села Полтавское захоронены останки 5,5 тыс. советских воинов. В конце декабря 1942 года в окрестностях села погибла танковая рота. Местные жители собрали останки погибших бойцов и захоронили их в одной братской могиле.