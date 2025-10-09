Реклама на ТАСС
На премию РСВ подали заявки более 14 тыс. человек

Организаторы подчеркнули, что ежедневно поступает несколько тысяч заявок
Редакция сайта ТАСС
16:24

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Свыше 14 тыс. человек из всех регионов РФ уже подали заявки для участия в премии президентской платформы "Россия - страна возможностей" (РСВ). Об этом сообщает пресс-служба РСВ.

"Более 14 тыс. человек со всех регионов уже подали заявки на премию президентской платформы "Россия - страна возможностей". Прием новых участников продолжается <…> до 16 октября 2025 года. Каждый гражданин России старше 18 лет может подать заявку на официальном сайте проекта: рассказать о своей деятельности, направленной на развитие общества, или предложить другого человека, чьи достижения заслуживают внимания", - говорится в сообщении.

Премия поддерживает инициативных людей, которые своим примером вдохновляют других и формируют среду для развития талантов, инноваций и гражданской ответственности. Организаторы отметили, что ежедневно поступает несколько тысяч заявок.

"Регистрация на премию продлится еще неделю - и это отличная возможность заявить о себе, рассказать о своем проекте на всю страну. Каждый участник получает не только признание, но и обучение, наставничество, необходимые для развития коммуникации, участие в масштабных проектах", - отметил первый заместитель гендиректора президентской платформы Геннадий Гурьянов.

Активнее всего на данном этапе проявили себя жители Москвы (более 2 тыс. заявок), а также Санкт-Петербурга, Московской области, Краснодарского края и Нижегородской области.

Заявку оценят не только эксперты, но и сообщество, которое окружает человека, принимающего участие в отборе. Он должен пригласить не менее 10 человек, которые смогут подтвердить его деятельность и тот факт, что она положительно влияет на развитие других людей. 

