Лидер Туркмении: победа в ВОВ всегда будет объединять Центральную Азию и Россию

Верность общему историческому наследию переносится в практику межгосударственных отношений, отметил президент Туркмении

Редакция сайта ТАСС

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов © Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

АШХАБАД, 9 октября. /ТАСС/. Победа в Великой Отечественной войне всегда будет объединять народы Центральной Азии и России. Об этом заявил президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, выступая на саммите Центральная Азия - Россия в Душанбе.

"Нынешний год во многих смыслах особый для наших стран. Мы вместе отметили 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Это событие всегда будет прочной скрепой, объединяющей наши народы и государства. Верность общему историческому наследию, приверженность идеалам добрососедства, дружбы, равноправия мы переносим в практику межгосударственных отношений, опираемся на них, всегда подчеркиваем их непреходящий характер", - приводит слова Бердымухамедова государственное агентство TDH.

Он добавил, что тем важнее видится развитие и укрепление гуманитарных, образовательных, научных связей между Центральной Азией и Россией.

"Они укрепляют наши отношения, создают прочные заделы на будущее, выполняют огромную воспитательную функцию, направленную на формирование у народов наших стран, в том числе молодежи, уважения и симпатии друг к другу, стремления к взаимному познанию. Это позитивные тенденции, проявление которых мы видим и должны поддерживать и поощрять", - отметил лидер Туркмении.

Он подтвердил готовность своей страны к сотрудничеству, убежденность в важности, необходимости и большом потенциале формата взаимодействия Центральная Азия - Россия.

В Душанбе 9 октября проходит второй саммит Центральная Азия - Россия, а 10 октября состоится заседание Совета глав государств СНГ.