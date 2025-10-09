Мишустин назначил Демина ректором БФУ им. Канта
17:16
МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Максима Демина ректором Балтийского Федерального университета (БФУ) им. Канта. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Демина Максима Викторовича ректором федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта" сроком на 5 лет", - говорится в распоряжении.
До этого назначения Демин был и.о. ректора.