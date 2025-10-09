Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Нобелевская премия
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

Мишустин назначил Демина ректором БФУ им. Канта

До этого назначения Максим Демин был и.о. ректора
Редакция сайта ТАСС
17:16

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин

© Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Максима Демина ректором Балтийского Федерального университета (БФУ) им. Канта. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Демина Максима Викторовича ректором федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта" сроком на 5 лет", - говорится в распоряжении.

До этого назначения Демин был и.о. ректора. 

Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияКалининградская область