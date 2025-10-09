Мишустин назначил Демина ректором БФУ им. Канта

До этого назначения Максим Демин был и.о. ректора

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Максима Демина ректором Балтийского Федерального университета (БФУ) им. Канта. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Демина Максима Викторовича ректором федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта" сроком на 5 лет", - говорится в распоряжении.

