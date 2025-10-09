В Северной Осетии посадки деревьев по всероссийской акции посвятили битве за Кавказ

Ключевым событием в 2025 году станет создание сада из 1 300 краснодубовых деревьев в Пригородном районе

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 октября. /ТАСС/. Тысячу дубов в память о битве за Кавказ высадили в Северной Осетии, сообщили в Минприроды республики.

"Сегодня в селении Дур-Дур Северной Осетии высадкой 1 тыс. саженцев дуба красного стартовал седьмой сезон всероссийской акции "Сохраним лес". Высадку посвятили одному из крупнейших сражений Великой Отечественной войны - битве за Кавказ, которая завершилась 9 октября 1943 года", - говорится в сообщении.

Сотрудники Дигорского лесничества и компании "Рокос" заложили будущий лес в память об участниках сражения на площади 3 га.

Ключевым событием в этом году станет создание сада из 1 300 краснодубовых деревьев в Пригородном районе.

Ежегодно в республике высаживается десятки гектаров нового леса. В этом году лесоводы и волонтеры республики в рамках акции "Сохраним лес" посадят более 7 тыс. деревьев. За прошедшие шесть сезонов в республике было высажено более 200 тыс. деревьев. Восстановление зеленых территорий проходит в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие", который реализуется по решению президента России Владимира Путина.

О битве за Кавказ

Битва за Кавказ длилась с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года. Она стала одним из самых длительных, тяжелых и решающих сражений Великой Отечественной войны.

Северная Осетия внесла огромный вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Более 110 тыс. жителей были призваны на фронт. В тылу на заводах республики круглосуточно работали более 35 тыс. человек. Звания Героя Советского Союза были удостоены 79 жителей республики. По числу Героев на душу населения Осетия занимает первое место в России.