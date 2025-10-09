Мэр Махачкалы назначил глав внутригородских районов руководителями новых МКУ

О своем решении переназначить глав районов в городском собрании заявил сам Джамбулат Салавов

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 9 октября. /ТАСС/. Мэр Махачкалы Джамбулат Салавов после отмены внутригородских районов произвел первые назначения. Он назначил глав районов руководителями новых муниципальных казенных учреждений (МКУ), сообщили ТАСС в городской администрации.

Джамбулата Салавова в четверг избрали мэром Махачкалы. За него проголосовали все 45 депутатов городского собрания.

"Так, МКУ администрация "Кировский район г. Махачкалы" возглавил Салих Сагидов, МКУ администрация "Советский район г. Махачкалы", Арсен Айдиев, МКУ администрация "Ленинский район г. Махачкалы" Магомед Алхасов", - сказал собеседник агентства.

О своем решении переназначить глав районов в городском собрании заявил сам мэр города.

"Ребята [главы районов] большие молодцы. С учетом имеющегося опыта, работают как один кулак", - отметил Салавов.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов подписал закон о преобразовании города Махачкалы. Согласно документу, Махачкала лишается статуса городского округа с внутригородским делением. Полномочия органов местного самоуправления Ленинского, Кировского и Советского районов города прекращены. Вместо районов образованы муниципальные казенные учреждения (МКУ).