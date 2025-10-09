Минпросвещения опубликовало проект продления пилота сдачи двух ОГЭ до 2029 года

Эксперимент проводится в городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге, в Липецкой, Ростовской и Тюменской областях, Республике Татарстан

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Проект Минпросвещения РФ о продлении до 2029 года эксперимента со сдачей только двух экзаменов ОГЭ для школьников, поступающих в учреждения СПО, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Эксперимент проводится в городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге, в Липецкой, Ростовской и Тюменской областях, Республике Татарстан. В части 7 цифры "2025" заменить цифрами "2029", - говорится в проекте федерального закона.

Согласно документу, исполнительным органам субъектов Российской Федерации, участвующих в эксперименте, не позднее 1 марта 2026 года необходимо разработать и принять нормативные правовые акты, нужные для проведения эксперимента, довести до обучающихся и их родителей информацию об эксперименте, о порядке приема на обучение по образовательным программам среднего общего образования и среднего профессионального образования соответствующего года проведения эксперимента.

В случае необходимости внесения изменений в указанные нормативные правовые акты, такие изменения вносятся не позднее 1 марта года проведения приемной кампании, уточняется в документе.

Об эксперименте

В апреле президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий сдавать только два предмета на ОГЭ школьникам, которые не идут в 10-й класс. Новые нормы уже действуют в Москве, Петербурге и Липецкой области.

Позже министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил о намерении министерства продлить эксперимент до 2029 года и расширить его действие еще на три региона: Республику Татарстан, Ростовскую и Тюменскую области.