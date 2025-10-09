В Северной Осетии для мониторинга графика работы транспорта введут видеоконтроль

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 октября. /ТАСС/. Видеоконтроль введут в Северной Осетии для мониторинга соблюдения расписания пассажирским транспортом. Соответствующее поручение дал премьер республики Борис Джанаев, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Джанаев отметил, что наиболее актуальным остается вопрос графика работы транспорта, который часто нарушается, создавая проблемы жителям республики.

"Премьер-министр поручил Центру организации дорожного движения (ЦОДД) проводить мониторинг соблюдения расписания. Для отслеживания интервалов движения общественного транспорта будет вестись фото- и видеоконтроль, а материалы о нарушениях прав потребителей - направляться в надзорные органы", - говорится в сообщении.

Комитету по транспорту поручено провести аудит технического состояния подвижного состава и подготовить дорожную карту по повышению эффективности транспортного обслуживания.

"За последние годы в республике проведена большая работа по модернизации общественного транспорта, который значительно обновлен. Но остается вопрос качества обслуживания пассажиров. Жителям республики нужны элементарные условия - своевременный приезд транспорта, возможность оплатить проезд любым удобным способом, безопасно и с комфортом добраться до места назначения. Для этого у нас есть все возможности и механизмы", - резюмировал Джанаев.