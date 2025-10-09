В Осло назовут имя лауреата Нобелевской премии мира

Она присуждается "лицу, добившемуся наибольших успехов, либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания"

СТОКГОЛЬМ, 10 октября. /ТАСС/. Норвежский нобелевский комитет объявит в пятницу в Осло лауреата Нобелевской премии мира за 2025 год.

Премия мира, согласно завещанию Альфреда Нобеля, присуждается "лицу, добившемуся наибольших успехов, либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания". Согласно последней воле ученого, эта премия, в отличие от остальных наград, учрежденных в соответствии с его завещанием, присуждается не в Стокгольме, а в Осло. Нобель уточнил, что решение о присуждении премии должен принимать комитет из пяти человек, назначаемых парламентом Норвегии. По традиции членами комитета преимущественно становятся отошедшие от активной деятельности норвежские политики и бывшие лидеры партий.

Сейчас формулировка более чем вековой давности толкуется достаточно широко, из-за чего решения комитета нередко критикуют. Среди лауреатов премии в последние годы оказывались политики, правозащитники, политические активисты и гуманитарные организации за заслуги в самых разных сферах.

В 2024 году награду получило движение выживших при бомбардировках Хиросимы и Нагасаки за "усилия по достижению мира, свободного от ядерного оружия", и за демонстрацию того, что "ядерное оружие никогда не должно быть использовано".

На Нобелевскую премию мира 2025 года номинированы 338 кандидатов - 244 физических лиц и 94 организации. Среди них, как сообщали СМИ, президент США Дональд Трамп, шведская активистка Грета Тунберг, Всемирная организация здравоохранения, генсек ООН Антониу Гутерриш. Рекорд по числу претендентов был установлен в 2016 году - тогда их было 376.

Как и в предыдущие годы, выдвигать кандидатов на премию можно было до 31 января. После этого право номинирования сохраняют за собой только члены комитета, которые могут воспользоваться им во время своей первой встречи, проходящей, как правило, в феврале.

Полный список кандидатов по традиции держится в строгом секрете и может быть обнародован только по истечении 50-летнего срока после присуждения наград. Несмотря на это, каждый год сведения о выдвижении тех или иных претендентов попадают в СМИ от организаций или лиц, обладающих правом номинирования. Среди них бывшие и действующие члены Норвежского нобелевского комитета и его консультанты, лауреаты премии мира предыдущих лет, члены национальных парламентов, университетские профессора, специализирующиеся на истории, философии, юриспруденции, теологии.

Возможные кандидаты

С 2018 года Трампа несколько раз номинировали как американские, так и зарубежные политики. Номинации Трампа со стороны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и правительства Пакистана появились после истечения крайнего срока подачи заявок на премию за 2025 год - 1 февраля.

Как сообщало агентство Bloomberg, помощники президента США, включая спецпосланника Стива Уиткоффа и госсекретаря Марко Рубио, вели агрессивную публичную и закулисную кампанию по лоббированию присуждения главе Белого дома Нобелевской премии мира. Норвежские СМИ писали, что американский президент звонил по поводу награды министру финансов Норвегии, экс-генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.

Трамп неоднократно заявлял, что заслуживает премии, и утверждал, что "положил конец" многим войнам, в том числе он уже поставил себе в заслугу в урегулировании конфликта в секторе Газа - договоренности о первом этапе прекращения огня. Однако такие заявления Трампа могут иметь обратный эффект: комитет не захочет, чтобы его обвинили в том, что он поддался политическому давлению. Кроме того, президент США явно пренебрегает близкими сердцам членам комитета международными организациями и проблемами глобального изменения климата.

Бывший глава Норвежского института исследований проблем мира Хенрик Урдаль, который каждый год составляет список возможных претендентов, еще в январе посчитал вероятным, что в этом году награда будет присуждена Центрам экстренного реагирования Судана (Sudan’s Emergency Response Rooms). Другими возможными кандидатами, полагает Урдаль, могут быть премьер-министр и министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль ТАНИ, Бюро по демократическими институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, Международная женская лига за мир и свободу, Международный суд ООН и Международный уголовный суд. Новая глава института Нина Грэгер полагает, что в списке также должна значиться международная организация Комитет защиты журналистов и некоммерческая организация Центр Картера.

О премии

Нобелевская премия мира впервые была присуждена в 1901 году. Бывали годы, когда победитель в этой номинации не объявлялся, последний раз это произошло в 1972 году. Причинами были Первая и Вторая мировые войны, противоречия между членами комитета и "отсутствие достойных кандидатов".

Церемония вручения премии пройдет в Осло 10 декабря - в годовщину смерти Нобеля.

Размер денежной составляющей Нобелевской премии в каждой номинации в этом году составит 11 млн крон ($1,17 млн).

Нобелевская неделя началась 6 октября. Ужа стали известны лауреаты премии в области медицины, физики, химии и литературы.