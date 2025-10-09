Миронов предложил ежеквартально индексировать пенсии

Сегодня индексация проводится два раза в год, сообщил председатель партии СРЗП

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов считает крайне важным ввести поквартальную индексацию пенсий.

"Крайне важно ввести поквартальную индексацию пенсий. Такой механизм позволит решить проблему "усыхания" пенсии из-за инфляции. Сегодня индексация проводится два раза в год", - сказал Миронов ТАСС.

Кроме того, депутат считает необходимым привязать минимальный размер пенсии к потребительской корзине, а саму потребительскую корзину увеличить в несколько раз. "Мы неоднократно предлагали включить в нее качественные продукты питания и широкий набор непродовольственных товаров", - добавил он.

Кроме того, партия предлагает выплачивать всем пенсионерам 13-ю пенсию, приурочив ее к новогодним праздникам. "Я напомню, что несколько лет назад депутаты нашей фракции стали первыми в Госдуме, кто выступил с такой инициативой. Позднее к нам присоединились другие депутаты", - рассказал Миронов.