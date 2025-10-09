В Русском доме в Риме открылась выставка наград времен ВОВ

В рамках мероприятия состоялась также презентация итальянского издания книги помощника президента РФ Владимира Мединского "Война. Мифы СССР"

РИМ, 10 октября. /ТАСС/. Выставка "Ордена и медали Великой Победы" открылась в Русском доме в Риме. На экспозиции, доставленной из Оренбургского областного музея изобразительных искусств, представлены точные копии наград времен Великой Отечественной войны, передает корреспондент ТАСС.

Награда - в первую очередь признание заслуг и подвигов как военных, так и тех, кто трудился в тылу. В специальном видео рассказывается история их создания, показаны эскизы, по которым они были воспроизведены. На выставке представлены ордена и медали, которые начали отливать с весны 1942 года, когда во время долгой и тяжелой войны потребовалось ввести новые награды.

Мероприятие было приурочено к 80-летию Великой Победы. В его рамках состоялась презентация итальянского издания книги помощника президента РФ Владимира Мединского "Война. Мифы СССР". В России этот исторический труд, в котором анализируется вся ситуация, предшествующая 22 июня 1941 года и вероломному нападению нацисткой Германии на СССР, вышел более 10 лет назад и несколько раз переиздавался. По мнению издателя Сандро Тети, эта книга, когда на Западе предпринимаются попытки пересмотра хода истории и перекладывания ответственности, актуальна как никогда. Как отметил в видеообращении автор, "сохраняя память о наших героях, мы ни в коей степени не хотим и не забываем, не принижаем значение наших союзников по Антигитлеровской коалиции, всех участников европейского Сопротивления, партизан, подпольщиков, - всех тех, кто вместе боролся против фашизма".

В свою очередь посол РФ в Италии Алексей Парамонов подчеркнул, что книга Мединского - "важный шаг на пути к осмыслению не только исторической ретроспективы, но и реальности, в которой живут сейчас европейские страны".