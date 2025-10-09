Дуров: у нынешнего поколения остается все меньше времени на спасение интернета

То, что когда-то было обещанием свободного обмена информацией, превращается в мощный инструмент контроля, заявил сооснователь Telegram

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Сооснователь Telegram Павел Дуров заявил о нежелании праздновать свой день рождения из-за того, что у нынешнего поколения остается в запасе все меньше времени на спасение свободного интернета. Он указал на примеры ограничения обмена информацией в странах ЕС, Великобритании и Австралии.

"Мне исполняется 41 год, но праздновать не хочется. У нашего поколения остается все меньше времени, чтобы спасти свободный интернет, созданный для нас нашими отцами. То, что когда-то было обещанием свободного обмена информацией, превращается в мощный инструмент контроля", - написал он в своем Telegram-канале.

Дуров подчеркнул, что "некогда свободные" страны стали вводить "антиутопические меры", указав на введение цифровых удостоверений личности в Великобритании, онлайн-проверку возраста в Австралии, а также массовое сканирование личных переписок в странах ЕС.

"Германия преследует любого, кто осмеливается критиковать чиновников в интернете. В Великобритании тысячи людей сажают в тюрьму за твиты. Франция ведет уголовное расследование в отношении лидеров технологических компаний, защищающих свободу и неприкосновенность частной жизни", - добавил Дуров.

Он выразил мнение, что нынешнее поколение рискует стать последним свободным в истории, встав на "путь самоуничтожения" за счет отказа от свободы слова, свободного рынка, суверенитета и права на неприкосновенность частной жизни. "Так что нет, я не буду сегодня праздновать. У меня мало времени. У нас мало времени", - резюмировал Дуров.