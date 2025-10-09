В ГД предложили создать резерв кадров на госслужбе для ветеранов боевых действий

Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов считает, что ветераны боевых действий обладают "высоким уровнем дисциплины, управленческих и аналитических навыков"

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов внесет на рассмотрение Госдумы законопроект о создании кадрового резерва для трудоустройства ветеранов боевых действий на госслужбу. Текст законопроекта есть в распоряжении ТАСС.

Предлагается дополнить закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации" новой статьей, предполагающей создание кадрового резерва ветеранов боевых действий, включая ветеранов специальной военной операции, на государственной гражданской службе. Ветераны боевых действий, включенные в кадровый резерв, смогут назначаться на вакантные должности гражданской службы в приоритетном порядке.

"Очевидно, что создание кадрового резерва с последующим трудоустройством ветеранов позволит повысить эффективность работы госаппарата на всех уровнях власти", - пояснил Миронов ТАСС.

Он отметил, что ветераны боевых действий обладают "высоким уровнем дисциплины, управленческих и аналитических навыков", также у них большой опыт принятия решений в стрессовых ситуациях.

"Принятие такого решения будет свидетельствовать о признании заслуг ветеранов перед обществом и будет способствовать их интеграции в гражданскую жизнь. Для предприятий, которые примут участие в этом проекте, предлагаю предоставить специальные налоговые льготы - с 30% до 15% понизить тарифы страховых взносов для работников из числа ветеранов боевых действий", - подчеркнул Миронов.