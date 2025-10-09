На Камчатке для участников СВО ввели меру поддержки в части обеспечения топливом

В среднем ее размер будет составлять около 15 тыс. рублей ежегодно

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 октября. /ТАСС/. Компенсация расходов на твердое топливо введена для участников СВО на Камчатке. Также будет компенсирована часть доставки топлива до дома, сообщили ТАСС в региональном Центре выплат.

"Введена новая мера поддержки для участников спецоперации - компенсация за твердое топливо для граждан, проживающих в домах без центрального отопления. Компенсация рассчитывается с учетом членов семьи, совместно проживающих с участниками спецоперации, в среднем ее размер будет составлять порядка 15 тыс. рублей ежегодно", - рассказали в Центре.

Там добавили, что в регионе был запущен также социальный онлайн-навигатор. В нем собраны все актуальные данные о льготах и выплатах для бойцов и членов их семей, действующие на всех уровнях власти. Отдельные разделы посвящены карьере и образованию, а также программе подготовки управленческих кадров "Герои Камчатки".