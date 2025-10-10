Эксперт Савенкова: информацию о россиянах с "Миротворца" не должны распространять

Писательница и журналист из Луганска направила обращение к владельцам крупнейших мировых платформ с просьбой заблокировать ссылки на украинский сайт

ЛУГАНСК, 10 октября. /ТАСС/. Мировые коммуникационные платформы, такие как запрещенная в РФ Meta (признана экстремистской в России), Х, а также Telegram, не должны распространять данные о российских детях и гражданах РФ с украинского сайта "Миротворец". Таким мнением в беседе с ТАСС поделилась писательница и журналист из Луганска Фаина Савенкова.

"Если ты везде заявляешь, что Telegram - место без цензуры, но при этом говоришь, что твоя компания соблюдает законодательство, ты должен отреагировать на то, что в твоем мессенджере нарушаются мировые законы. Мне не важно, ответят ли мне Павел Дуров, Илон Маск или Цукерберг. Для меня важно, чтобы Telegram и другие платформы выполнили свое обещание соблюдать законодательство", - отметила Савенкова.

Она напомнила, что направила обращение к владельцам крупнейших мировых платформ с просьбой заблокировать ссылки на украинский сайт "Миротворец", который размещает на своем ресурсе данные о российских детях.

"Я не буду касаться вопроса, борется ли "Миротворец" с врагами Украины или нет, но этот сайт нарушает главный мировой закон - разглашение личной информации. Telegram и другие мессенджеры, и социальные сети будут являться соучастниками преступления", - подчеркнула она.

Савенкова напомнила, что, по данным Фонда по борьбе с репрессиями, на "Миротворце" размещены данные 327 детей, что угрожает их жизни: от преследований до насилия.

Савенкова была внесена в базу "Миротворца" в 2021 году, юной писательнице на тот момент было 12 лет. Администраторы сайта утверждали, что девочка "участвует в антиукраинских пропагандистских мероприятиях". В свою очередь Савенкова отметила, что "публикация личных данных детей на подобных сайтах - нарушение прав ребенка".

Скандальный сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Его цель - установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку создателей сайта.