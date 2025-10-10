Экс-депутат Напсо привлек 12 человек в качестве владельцев своих активов

Бывший политик незаконно владел имуществом после избрания в парламент

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Бывший депутат Госдумы Юрий Напсо привлек 12 человек в качестве номинальных владельцев своей недвижимости и коммерческих структур, которыми продолжил незаконно владеть после избрания в парламент. Об этом говорится в решении Центрального районного суда Сочи об изъятии у экс-парламентария.

"Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации, действуя в интересах Российской Федерации, обратился в Центральный районный суд Сочи Краснодарского края с иском к Напсо Ю. А., Аветисян О. В., Богуславской Г. А., Елизарову А. Д., Елизаровой Л. А., Зарьковой О. В., Малофееву В. Г., Оганяну А. И., Рязановой Я. В., Такменёвой А. С., Торосьян Р. А., Хачатуровой Н. А., Юковской А. Н. об обращении в доход Российской Федерации имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции", - сказано в документе. В нем отмечается, что также бывший парламентарий регистрировал фирмы и недвижимость на своих близких людей: мать, брата и жену.

Из документа также следует, что на номинальных владельцев Напсо зарегистрировал различные активы. "В 2014-2015 годах Напсо Ю. А. были учреждены ООО "Национальная топливная компания" и ООО "Сочипетрол". Для сокрытия информации о конечном бенефициаре названные общества оформлены на номинальных владельцев Зарькову О. В., Юковскую А. Н. и Елизарова А. Д.", - отмечается в решении Центрального районного суда Сочи. Также, согласно решению суда, других номиналов бывший депутат оформил объекты недвижимости.

Ранее сообщалось, что Центральный районный суд Сочи по иску Генпрокуратуры передал в собственность РФ порядка 60 объектов недвижимости лишенного мандата за прогулы заседаний экс-депутата Госдумы Напсо. Также в доход государства был передан ряд юридических лиц и иных активов, подконтрольных бывшему парламентарию.

В апреле Госдума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Юрия Напсо в связи с неисполнение им в течение более 30 дней обязанности принимать личное участие в заседаниях палаты парламента. Как уточняли ТАСС в пресс-службе Госдумы, решение о лишении Напсо депутатских полномочий было принято единогласно. Полномочия Напсо считаются досрочно прекращенными с 3 апреля 2025 года. Ранее комиссия по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы выяснила, что с апреля 2023 года Напсо периодически находился на больничных, а в дни между ними отсутствовал на работе.