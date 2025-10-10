"ЛизаАлерт": большое количество добровольцев не всегда эффективно для поиска

Руководитель поисково-спасательного отряда Григорий Сергеев отметил, что возможности по обучению не бесконечны

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Большое количество добровольцев, отозвавшихся на призыв о помощи в поиске людей, не всегда может давать положительный результат, а наоборот, усложнять работу профессионалов. Таким мнением поделился в ТАСС руководитель поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев.

"В 2019 году рекордный поиск был <...> в Саратове, в городе пропала девочка. Это криминальная история. Наши регистраторы зарегистрировали за сутки больше 4 тысяч человек, и для осуществления поисковых мероприятий это, конечно, невероятно тяжело и неэффективно <...>"ЛизаАлерт" умеет сделать эффективными этих желающих. Но наши возможности не бесконечны", - рассказал он.

Чаще всего, привел пример Сергеев, ведется поиск ребенка в природной среде. Если добраться до места предполагаемой пропажи не очень трудно, то к поисковом отряду присоединяются порядка 100 добровольцев в день. "Это тяжело, требуется большое количество подготовленных старших поисковой группы, <...> Мы такого человека готовим достаточно долго, а таких людей нужно достаточно много, десятки, а каждый из них - на вес золота", - рассказал он.

Задача старших поисковой группы - научить добровольцев работать в поиске эффективно и безопасно, объяснил Григорий Сергеев.