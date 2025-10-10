Новые тома "Истории России" получат в ноябре 400 библиотек в РФ и СНГ

Полный список библиотек, победивших в конкурсе имени академика А. Е. Ферсмана, объявят в его день рождения 8 ноября, сообщили в издательстве "Наука"

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Четыреста библиотек России и СНГ получат новую 20-томную книжную серию "История России" в ноябре. Полный список библиотек, победивших в конкурсе имени академика А. Е. Ферсмана, будет объявлен в его день рождения 8 ноября, сообщили ТАСС в издательстве "Наука".

"В качестве приза победившие университетские, муниципальные и областные библиотеки получат комплект вышедших в свет томов новой академической 20-томной книжной серии "История России". Наша задача - помочь библиотекам в регионах России и СНГ получить в свои фонды современное многотомное издание "Истории России", над которым работают более 400 ученых, и в которое включены самые последние данные археологических и архивных исследований", - рассказал руководитель издательства "Наука" Михаил Фомин, чьи слова приводятся в сообщении.

Кроме того, библиотеки, победившие в конкурсе, будут иметь особые условия для закупки остальных томов "Истории России", которые выйдут в свет в ближайшие годы. Продолжается прием заявок на участие в конкурсе несмотря на то, что уже объявлены первые победители - библиотеки Самарской, Саратовской, Архангельской областей, Башкирии, Югры, Ямала, Сочи и Москвы. В издательстве рассказали, что ожидают участия в конкурсе более двух тысяч библиотек.

Многотомная фундаментальная история России издавалась Академией наук лишь три раза - в XVIII, XIX и XX веках. Предыдущее издание "История СССР с древнейших времен" вышло в свет более шестидесяти лет назад.