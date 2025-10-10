На Камчатке предупредили о возможных подтоплениях

В регионе объявили штормовое предупреждение

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 октября. /ТАСС/. Спасатели на Камчатке предупредили о возможном размыве песчаных кос морской водой, а также затоплении низменных участков на северо-восточном побережье края из-за шторма. Объявлено штормовое предупреждение, сообщает ГУ МЧС России по региону.

"Штормовое предупреждение начнет свое действие днем 10 октября, а также будет действовать утром 11 октября. Могут быть подтоплены низменные участки в районе сел Ивашка, Кострома, Тымлат, Ильпырское Карагинского муниципального района, а также сел Вывенка и Корф Олюторского муниципального района", - сообщает ведомство.

Циклон подошел к берегам Камчатки в ночь на 9 октября. В регионе - дождь со снегом и порывистый ветер.