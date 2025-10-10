На Урале прогнозируют мокрый снег и ветер до 14 м/с

При этом в Тюменской области днем ожидается до плюс 10 градусов

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Мокрый снег и порывы ветра до 14 м/с днем ожидаются в регионах Уральского федерального округа в пятницу, сообщают региональные гидрометцентры.

"В Тюменской области 10 октября облачно с прояснениями, мокрый снег и дождь, ветер до 14 м/с, днем ожидается до плюс 10 градусов, ночью - до минус 3 градусов", - говорится в сообщении Обь-Иртышского гидрометцентра.

В Свердловской области будет облачно с прояснениями, местами мокрый снег, ночью и утром туман. Температура воздуха днем достигнет плюс 14 градусов, ветер до 7 м/с, в ночь на субботу похолодает до минус 1 градуса. В Челябинской области днем будет облачно с прояснениями, мокрый снег и дождь, ветер до 6 м/с, температура воздуха днем достигнет плюс 13 градусов, а в ночь на субботу может похолодать до минус 1 градуса. В Курганской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, днем до плюс 14 градусов, ночью температура воздуха опустится до минус 2 градусов.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Югре в пятницу будет переменная облачность, мокрый снег, местами снег, ветер до 14 м/с, днем - до плюс 6 градусов, ночью похолодает до минус 4 градусов. На Ямале в этот день ожидается переменная облачность, мокрый снег и снег, ветер до 14 м/с, днем температура воздуха достигнет плюс 6 градусов, ночью в регионе похолодает до минус 9 градусов.