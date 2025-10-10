В Новосибирске заказчик отсудил у генподрядчика ледового дворца спорта 175 млн рублей

Ответчик не представил отзыв на иск и не явился в суд

НОВОСИБИРСК, 10 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Новосибирской области обязал генерального подрядчика строительства ледового дворца спорта "Сибирь-арена" компанию "Элинальфа" предоставить заказчику обеспечение гарантийных обязательств на сумму 175,5 млн рублей. Соответствующее решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

"Обязать общество с ограниченной ответственностью "Элинальфа" <…> предоставить обеспечение гарантийных обязательств на сумму 175 млн 529 тыс. рублей <…> на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства для обеспечения нужд Новосибирской области", - говорится в решении.

В документе поясняется, что в феврале 2020 года между областным учреждением "Арена" и компанией "Элинальфа" был заключен госконтракт на строительство ледовой арены. Цена на тот момент составляла 3,5 млрд рублей, однако впоследствии срок строительства был продлен, а цена контракта выросла до 7,2 млрд рублей. Подрядчик обязан был предоставить обеспечение исполнения гарантийных обязательств в размере 5% начальной цены контракта, то есть 175,5 млн рублей, однако, несмотря на уведомления заказчика, этого так и не сделал. "Отсутствие до настоящего времени обеспечения исполнения гарантии качества выполненных работ по контракту лишает возможности истца реализовать предусмотренное контрактом право воспользоваться данным обеспечением при наступлении гарантийного случая", - отмечается в решении. Уточняется, что ответчик не представил отзыв на иск и не явился в суд.

Также Арбитражный суд Новосибирской области рассматривает другой иск учреждения "Арена" к генподрядчику с общей суммой исковых требований 9,8 млрд рублей. Истец просит взыскать с "Элинальфы" неосновательное обогащение по госконтракту. Компания подала встречный иск о взыскании задолженности на сумму 2,57 млрд рублей.

Возведение ледового дворца спорта на левом берегу Оби в Новосибирске началось для матчей молодежного Чемпионата мира по хоккею, однако в 2022 году Международная федерация хоккея лишила Россию права проведения соревнований. Планировалось сдать объект к сентябрю 2022 года, позднее стало известно, что сроки ввода объекта перенесены на декабрь 2022 года. Акт ввода в эксплуатацию был получен 30 декабря 2022 года, а первый матч был проведен в августе 2023 года.

Новый дворец рассчитан на 10,5 тыс. зрителей. Шестиэтажный комплекс включает в себя основную и тренировочную арены с трибунами. "Сибирь-арена" стала самым дорогим объектом недвижимости в Новосибирске с кадастровой стоимостью 13,2 млрд рублей.