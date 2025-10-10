МВД предупредило о схеме мошенников с получением дубликатов SIM-карт россиян

В ведомстве подчеркнули, что такой способ получения доступа не распространен широко и носит индивидуальный характер

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Мошенники могут получить с поддельными документами дубликат SIM-карты у оператора связи. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Вы теряете сигнал, звонки не проходят, интернет не работает. Возможно, это не сбой связи, а попытка мошенников перехватить ваш номер. Так начинается SIM-swap-атака - когда злоумышленники с поддельными документами получают дубликат SIM-карты у оператора", - сказали в управлении.

В МВД подчеркнули, что такой способ получения доступа не распространен широко и носит индивидуальный характер, тем не менее, может представлять реальную угрозу. "Через дубликат преступники получают доступ к SMS, кодам подтверждения и онлайн-банкам. Последствия могут быть весьма серьезными, если игнорировать первые признаки", - отметили в киберполиции.

В МВД в случае возникновения такой ситуации советуют сразу позвонить оператору и уточнить, не выпускался ли дубликат SIM-карты. Также нужно проверить банковские приложения и личные кабинеты - особенно на "Госуслугах". Кроме того, в МВД советуют сменить пароли и подключить двухфакторную аутентификацию, где это возможно.