Reuters: соратник Трампа предостерег Маска от пожертвований фонду Гейтса

Питер Тиль посоветовал Илону Маску отказаться от участия в программе "Клятва дарения", так как деньги получат "левые некоммерческие организации"

НЬЮ-ЙОРК, 10 октября. /ТАСС/. Один из видных сторонников президента США Дональда Трампа Питер Тиль порекомендовал американскому миллиардеру Илону Маску отказаться от передачи большей части состояния на программы благотворительности, разрабатываемые основателем американской компании Microsoft Биллом Гейтсом. Об этом сообщило агентство Reuters, ознакомившееся с текстом выступления венчурного миллиардера в рамках программы "Антихрист".

Самому богатому человеку планеты следует, по мнению Тиля, отказаться от участия в программе "Клятва дарения" (Giving Pledge), в соответствии с которой подписавшие ее оставляют большую часть богатства на благотворительность. Причем помочь добрым делам можно как при жизни, так и после смерти, составив завещание. Маск с состоянием в $485 млрд присоединился к программе в 2012 году.

Тиль ранее предупреждал Маска о том, что его деньги получат "левые некоммерческие организации, которые выберет Гейтс". Миллиардер рассказал об этом в Сан-Франциско во время серии закрытых лекций, в которых он высказал опасения по поводу того, что на мировой арене может появиться фигура, которую он описывает как "Антихрист".

Филантропическая кампания Giving Pledge была учреждена в 2010 году миллиардерами Уорреном Баффеттом и Биллом Гейтсом. Подобное обязательство подписали уже более 240 человек из 29 стран. Среди них - Майкл Блумберг, Джордж Лукас, Дэвид Рокфеллер, Марк Цукерберг.