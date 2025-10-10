В МГУ построят новые корпуса и общежитие для Университетской гимназии

В новом здании будет размещен блок естественных наук, кафедра технологий, ремесленные мастерские, проектный офис старшей школы

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Проект расширения кампуса Университетской гимназии Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова уже запущен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

"Ректор МГУ академик В. А. Садовничий и председатель Совета директоров ГК "Фармстандарт" В. В. Харитонин подписали соглашение в рамках инфраструктурного проекта развития кампуса Университетской гимназии МГУ. Основная задача проекта - проектирование и строительство объектов второй очереди гимназии, в том числе учебно-научного корпуса и общежития, интегрированных в уже имеющиеся помещения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что в новом учебном корпусе будет размещен блок естественных наук, кафедра технологий, ремесленные мастерские, проектный офис старшей школы. Расширение кампуса Университетской гимназии также включает в себя строительство нового здания общежития на 340 мест, реорганизацию части пространств в имеющемся учебном корпусе в целях создания единого пищеблока, расширения библиотеки, создания новых универсальных кабинетов, а также переговорных комнат, учительской, типографии и кабинета психолога.

Реализация проекта, завершение которого намечено на 2029 год, позволит удвоить количество обучающихся в гимназии с сохранением имеющихся условий для учебы, спорта и отдыха, значительно усилить научно-образовательный потенциал школы-интерната, уточнили в МГУ.

"Университетская гимназия - наша гордость. Она была основана в 2016 году с целью подготовки мотивированных школьников к обучению на самом высоком уровне. С первых дней своего существования она нацелена не только на академическое образование, но и на всестороннее развитие каждого ученика. Гимназия МГУ - это не просто школа. Это динамично развивающийся проект, который объединяет лучшие традиции Московского университета с инновационными подходами к образованию. Гордимся тем, что за время своего существования гимназия объединила ребят из 73 регионов России и 7 стран ближнего зарубежья", - поделился ректор МГУ Виктор Садовничий.