"Страна" заявила о транспортном коллапсе в Киеве после взрывов

В метро и автобусах возникли давки, услуги такси резко подорожали

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Транспортный коллапс наблюдается в Киеве, на левом берегу Днепра, из-за блэкаута, сообщает издание "Страна".

По его данным, в метро и наземном транспорте - давка, а цены на такси резко взлетели. Издание также опубликовало фото и видео столпотворений на станциях метро и автобусных остановках.

Ранее власти Киева сообщали о перебоях в работе киевского метрополитена, движении пригородных поездов, троллейбусов и трамваев. В столичной администрации собирались увеличить количество автобусов, чтобы улучшить сообщение между левым и правым берегами Днепра в Киеве.

В ночь на 10 октября в Киеве произошла серия взрывов. Мэр Виталий Кличко назвал ситуацию сложной и сообщил о перебоях с электро- и водоснабжением города. По данным издания "Страна", взрывы, в частности, произошли в районе киевской ТЭЦ-6.