ФОМ: Путину доверяют 79% опрошенных россиян

Положительную оценку работы правительства дали 54% респондентов

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составляет 79%, 80% опрошенных граждан страны считают, что он работает хорошо. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение", проведенного с 3 по 5 октября среди 1,5 тыс. россиян.

"О доверии Владимиру Путину заявили 79% россиян (плюс 1 п.п. за неделю). Также большинство населения (80% - минус 1 п.п.) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства", - отмечается в сообщении соцслужбы.

Положительную оценку работы правительства дали 54% участников опроса (плюс 1 п.п.). О том, что глава кабинета министров Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 56% опрошенных (минус 3 п.п.).

Уровень поддержки "Единой России" составил 43% (плюс 2 п.п.), КПРФ - 9% (плюс 2 п.п.), ЛДПР - 10% (минус 2 п.п.), "Справедливой России - За правду" - 3% (без изменений), "Новых людей" - 3% (минус 1 п.п.).