На западе Украины власти отобрали имущество Владимир-Волынской епархии УПЦ

Территорию храма окружила полиция

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Власти в городе Владимир (ранее - Владимир-Волынский) Волынской области на западе Украины взяли под свой контроль имущество Владимир-Волынской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ), полиция не пускает верующих на территорию храма. Об этом сообщили в Союзе православных журналистов (СПЖ).

"Во Владимир-Волынском утром 10 октября представители государственных структур провели действия по передаче имущества Владимир-Волынской епархии Украинской православной церкви", - говорится в Telegram-канале СПЖ.

В храме проводится опись имущества. Под контроль государства переходят помещения кафедрального собора, епархиального управления и духовного училища епархии. Возмущенные прихожане столпились у храма. Территория храма окружена полицией и большим количеством служебных автобусов.

В ноябре 2024 года хозяйственный суд Волынской области постановил вернуть кафедральный собор епархии в государственную собственность. В конце марта этого года украинские судебные приставы оштрафовали Владимир-Волынскую епархию УПЦ за отказ освободить кафедральный собор.

Вытеснение УПЦ

Курс на вытеснение и запрет УПЦ начал проводить на Украине Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), занимавший пост президента в 2014-2019 годах. При нем в декабре 2018 года из двух раскольнических организаций при поддержке Константинопольского патриарха была создана Православная церковь Украины (ПЦУ). С тех пор при поощрении властей раскольники из ПЦУ силой захватывают храмы УПЦ, нападают на священников. Местные власти лишают каноническую церковь права на аренду земли под храмами, спецслужбы выдвигают против священников УПЦ обвинения в госизмене и других преступлениях, вводят санкции.

23 сентября 2024 года вступил в силу закон о запрете канонической церкви. Тем не менее, согласно информации Государственной службы этнополитики и свободы совести Украины, прихожанами УПЦ в стране остаются не менее 5-6 млн человек. Ранее министерство культуры расторгло с УПЦ договор на аренду древнейшего православного монастыря на территории Украины - Киево-Печерской лавры, комиссия ведомства опечатала помещения монастыря, а музей-заповедник планирует организовать в части из них выставочные залы.