Выживший в Охотском море Пичугин намерен участвовать в суде по видеосвязи

Уголовное дело направили в Николаевский-на-Амуре городской суд в Хабаровском крае

УЛАН-УДЭ, 10 октября. /ТАСС/. Житель Бурятии Михаил Пичугин, более двух месяцев дрейфовавший на лодке и выживший в Охотском море, хочет воспользоваться правом участия в судебном заседании по видео-конференц-связи. Об этом сказал ТАСС адвокат Андрей Назаров.

Ранее в Дальневосточной транспортной прокуратуре сообщили, что уголовное дело в отношении Пичугина направлено в Николаевский-на-Амуре городской суд в Хабаровском крае.

"Да, действительно дело направлено в суд в Николаевск-на-Амуре. Согласно закону, Михаил Пичугин должен будет присутствовать на судебных заседаниях. Мы подали ходатайство о том, чтобы он участвовал посредством видео-конференц-связи - решение по ходатайству будет принимать суд во время первого судебного заседания", - сказал Назаров.

Он пояснил, что Николаевск-на-Амуре находится в 1 тыс. км от Хабаровска, сообщение между населенными пунктами осуществляется автобусами и самолетом, железнодорожного сообщения нет.

Пичугин остается под подпиской о невыезде. Мужчина, как уточнил адвокат, живет в Улан-Удэ, работает автослесарем. "Каких-либо жалоб от него мне не поступало, чувствует себя он бодро, выглядит нормально", - добавил Назаров.

46-летний Михаил Пичугин обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) и ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

Трагедия в море

В августе 2024 года Пичугин со своим братом и 15-летним племянником совершали путешествие по Охотскому морю от села Москальво Сахалинской области до мыса Перовского в Николаевском районе Хабаровского края, бухты Врангеля на Шантарских островах и обратно. Этот путь мужчина решил преодолеть на резиновой лодке типа Baikat 470. На обратном пути сломался мотор, судно более двух месяцев бесконтрольно дрейфовало в открытом море. Средств спутниковой и радиосвязи на борту не имелось. Родственники Пичугина погибли от переохлаждения и истощения.

Лодка была обнаружена в октябре в 25 км от побережья в районе села Усть-Хайрюзово в Тигильском районе Камчатского края. Рыболовецкое судно, спасшее Пичугина, доставило его в Магадан, где мужчину госпитализировали.