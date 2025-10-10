Циклон "Барбара" принесет первый мокрый снег в Тверскую область

Синоптик Евгений Тишковец отметил, что в Московской области снег ожидается в таких городах, как Клин, Дмитров, Сергиев Посад

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Первый мокрый снег от циклона "Барбара" ожидается в Тверской области 12 октября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Барбара" принесет первый мокрый снег вперемешку с ливнем в воскресенье вечером в Тверскую область, а ночью и утром в понедельник местами может зацепить запад и север Подмосковья, в том числе, и саму столицу", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, в Московской области снег ожидается в таких городах, как Клин, Дмитров, Сергиев Посад. Температура понизится до плюс 1 градуса.