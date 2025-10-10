Директор ЗАЭС: сотрудники станции соблюдают принципы культуры безопасности

Юрий Черничук поблагодарил работников за самоотверженный труд

МЕЛИТОПОЛЬ, 10 октября. /ТАСС/. Персонал Запорожской АЭС неукоснительно соблюдает принципы культуры безопасности в уникальной для атомной станции ситуации работы в условиях вооруженного конфликта. Об этом заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук.

На станции состоялось плановое заседание Совета по культуре безопасности с участием руководителей и специалистов ключевых подразделений, сообщается в Telegram-канале АЭС.

"Никто в мире не находился под воздействием подобного рода внешних и внутренних обстоятельств. Хочу поблагодарить всех наших сотрудников за их самоотверженный труд и неукоснительное соблюдение принципов культуры безопасности в этой уникальной ситуации", - приводятся в сообщении слова Черничука.

Высокая культура безопасности - главный барьер на пути возникновения инцидентов, критически важное условие для безаварийной работы Запорожской АЭС и соответствие самым строгим международным стандартам, отметили на ЗАЭС.

Запорожская АЭС обеспечивается электричеством за счет аварийных дизель-генераторов с 23 сентября из-за повреждения последней линии внешнего энергоснабжения 750 кВ "Днепровская" в результате обстрелов ВСУ. 6 октября ЗАЭС и Энергодар вновь подверглись артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ. Противник ударил по району пожарной части в 1,2 км от периметра атомной станции.