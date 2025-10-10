На Ставрополье открылся первый форум, посвященный культурному коду

Мероприятие объединило представителей более 20 государств мира, включая страны Африки, Азии, Ближнего Востока и Китай

ЖЕЛЕЗНОВОДСК /Ставропольский край/, 10 октября. /ТАСС/. Международный форум "Северный Кавказ: культурный код в развитии международного сотрудничества" открылся в Железноводске на Ставрополье. Его участниками стали более 600 человек из 20 стран мира, передает корреспондент ТАСС.

"Международный форум "Северный Кавказ", ежегодно проводимый Президентской академией, стал одним из более авторитетных научных мероприятий СКФО. По традиции, в его содержательной повестке - широкий круг актуальных и значимых проблем, предусмотрена отдельная программа для молодых исследователей и экспертов. <…> Президентская академия, являясь безусловным лидером в области подготовки кадров для госуправления, сегодня выступает площадкой, объединяющей представителей органов федеральной и региональной власти, общественных и образовательных организаций, бизнес-сообществ и ведущих российских и зарубежных экспертов", - обратился к участникам мероприятия в своем послании заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров, которое зачитала замдиректора департамента социально-экономического развития СКФО Министерства экономического развития Российской Федерации Альбина Муртаева.

Он выразил уверенность, что научные дискуссии форума будут способствовать выработке конкретных решений и практических инициатив в целях дальнейшего развития Северо-Кавказского федерального округа и укрепления международных экономических и гуманитарных связей.

"Мы проводим форум уже в восьмой раз. Ежегодно мероприятие становится серьезной площадкой для обсуждения вопросов развития международного сотрудничества", - подчеркнул директор СКИ РАНХиГС, член Общественной палаты РФ Азамат Тлисов.

