Орбан отпраздновал Нобелевку Краснахоркаи, несмотря на критику со стороны писателя

Премьер-министр Венгрии опубликовал в социальных сетях видеозапись, на которой он запечатлен с бокалом вина в руках в компании своих друзей и политических соратников

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © AP Photo/ Denes Erdos

БУДАПЕШТ, 10 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отпраздновал в ресторане под музыку цыганского оркестра присуждение Нобелевской премии по литературе венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи, хотя тот вновь негативно отозвался о политике нынешнего правительства страны.

Орбан опубликовал в социальных сетях видеозапись, на которой он запечатлен с бокалом вина в руках в компании своих друзей и политических соратников, распевающих венгерские народные песни. Из пояснений премьера следовало, что они отмечают успех Краснахоркаи.

"Не каждый день венгерские писатели получают Нобелевскую премию", - сказал Орбан, которого сообщение о решении Нобелевского комитета застало в четверг в румынском городе Клуж-Напока. Он прибыл туда по согласованию с местными властями для участия в конгрессе Демократического союза венгров Румынии - политической партии, выражающей интересы венгерского меньшинства.

Краснахоркаи в последние годы критикует политику Орбана, в том числе его подход к конфликту на Украине, что он и подтвердил после того, как получил поздравления от премьера. Сделав запись в социальных сетях, писатель поблагодарил главу правительства, но добавил, что "выступает против его политических действий и идей".

Это не помешало Орбану отметить успех литератора и еще раз передать ему поздравления с получением Нобелевской премии. В утренней программе радиостанции Kossuth он заявил, что на это следует смотреть "не с политической, а с общенациональной точки зрения". "Это важное событие для всей Венгрии", - сказал премьер.

Нобелевский комитет Шведской академии наук объявил в четверг о присуждении премии Краснахоркаи "за его захватывающее и провидческое творчество, которое посреди апокалиптического ужаса вновь подтверждает силу искусства". Краснахоркаи родился в 1954 году в городе Дьюла, учился в Будапештском университете, где изучал историю искусств. Печататься начал во второй половине 1970-х годов. Его книги переведены на многие языки, в том числе русский.