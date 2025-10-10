В Химках восстановили подачу тепла

Также идет нагрев системы

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Ремонтные работы на объектах коммунальной инфраструктуры, из-за сбоя которых в ряде домов в Химках не было горячей воды и отопления, завершены. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве энергетики Подмосковья.

"Технологический сбой на объектах коммунальной инфраструктуры в Химках устранен. Ремонтные работы завершены. Работа котельных восстановлена. Идет нагрев системы", - сказали в пресс-службе.

Ранее в Химках из-за сбоя работы коммунальных объектов без тепла и горячего водоснабжения находились более 260 многоквартирных домов и свыше 20 социальных учреждений.