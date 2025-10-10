Путин оценил усилия по организации Игр стран Содружества

Президент также отметил, что в этих Играх участвовала и большая команда российских атлетов

ДУШАНБЕ, 10 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал высокую оценку усилиям по организации Игр стран СНГ.

"Я уже сказал о важности нашего взаимодействия на гуманитарном треке. Тоже коллеги упоминали о спортивных соревнованиях, Игры стран Содружества только что были проведены в Азербайджане. Это большая работа, и, конечно, она заслуживает всяческого внимания со стороны всех наших государств и поддержки", - сказал Путин, выступая на заседании Совета глав государств СНГ в узком формате.

Путин отметил, что в этих Играх участвовала и большая команда российских атлетов.