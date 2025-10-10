Лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо получит Нобелевскую премию мира

Лауреата отметили премией "за ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии"

Редакция сайта ТАСС

Мария Корина Мачадо © Jesus Vargas/ Getty Images

СТОКГОЛЬМ, 10 октября. /ТАСС/. Нобелевскую премию мира за 2025 год получит Мария Корина Мачадо из Венесуэлы. Об этом сообщил норвежский Нобелевский комитет.

Читайте также

Порядок присуждения Нобелевских премий

Лауреата отметили премией "за ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии", говорится в мотивировочной части решения комитета.