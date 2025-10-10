В Москве задержали молодого человека за сталкинг

Его доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал Росгвардии/ ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии задержали в Москве молодого человека, преследовавшего свою бывшую возлюбленную, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления Росгвардии.

"Во время патрулирования росгвардейцы получили сигнал "Тревога" с охраняемого объекта образования в Госпитальном переулке. Прибыв на место, они установили, что мужчина пытался проникнуть на территорию учебного заведения, преследуя девушку, и задержали его", - сказали в пресс-службе.

Как выяснилось, задержанным оказался бывший возлюбленный студентки, который более года навязчиво добивается ее внимания, несмотря на ее неоднократные обращения в правоохранительные органы. Молодой человек доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.