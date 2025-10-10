Москалькова: комиссия по правам человека СНГ стала инструментом помощи людям

Совершено уже 13 страновых визитов, в том числе с посещением мест принудительного содержания граждан, отметила омбудсмен

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова © Сергей Фадеичев/ ТАСС

ДУШАНБЕ, 10 октября. /ТАСС/. Комиссия по правам человека СНГ стала дополнительным инструментом для помощи людям в сложной жизненной ситуации. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета глав государств СНГ.

"Очень важно, чтобы конкретному человеку была осуществлена помощь. Видим, что комиссия стала дополнительным инструментом для разрешения многих сложных вопросов людей, попавших в сложную жизненную ситуацию", - сказала Москалькова.

По ее словам, члены комиссии совершили уже 13 страновых визитов, в том числе с посещением мест принудительного содержания граждан. В ходе посещения проводились личные приемы содержащихся в этих учреждениях лиц, во взаимодействии с органами власти было решено большинство поставленных людьми вопросов, в том числе о восстановлении документов, начислении пенсий, установлении связи с родными и близкими, предоставлении защитников и переводчиков.

Москалькова сообщила, что в комиссию уже поступают индивидуальные обращения граждан. "В связи с тем, что условия приемлемости и порядок рассмотрения таких обращений должны быть определены отдельным актом глав государств участников комиссии, жалобы направляются исполкомом СНГ непосредственно членам комиссии для рассмотрения на национальном уровне совместно с государственными органами стран", - сказала Москалькова.

Начало работы комиссии по правам человека СНГ стало возможным после подписания в октябре 2022 года в Астане главами Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и России протокола о внесении изменений в конвенцию Содружества о правах и основных свободах человека, который изменил порядок утверждения положения о комиссии.