Минпросвещения планирует масштабировать курс "Моя семья" на все школы страны

Дети должны узнавать о ценности и значении семьи с самого раннего возраста, подчеркнул первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Программа внеурочного курса "Моя семья" после соответствующей апробации и работы по расширению должна быть распространена на все школы России. Об этом сообщил первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев на Всероссийской конференции педагогов и организаторов курсов семьеведения.

"Я уверен, что этот курс ["Моя семья"] после соответствующей апробации и дальнейшей работы по расширению придет в каждую школу нашей страны", - сказал он.

По словам Бугаева, дети должны узнавать о ценности и значении семьи с самого раннего возраста. Педагогам стоит рассказывать подрастающему поколению об этом, в том числе в рамках курса.

"Курс "Моя семья" - это "ребенок", который рождается в непростых условиях, но мы точно с этим справимся и точно учтем весь огромный опыт и наработки, которые в разных регионах нашей страны. И, на мой взгляд, очень сложно переоценить его [курса] значение, поскольку все мы знаем демографические сложности, с которыми сейчас наша страна сталкивается", - добавил Бугаев.

Замминистра также поздравил педагогов с прошедшим Днем учителя и отметил, что учитель - это человек, от которого зависит многое в жизни людей.

О курсе

Программа внеурочного курса "Моя семья" включает 36 академических часов внеурочной деятельности. С 2024-2025 учебного года курс проходит апробацию в 42 регионах, для его реализации подготовлено порядка 1,5 тыс. специалистов. Курс направлен на формирование у обучающихся ценностного отношения к семье и осознанному родительству, воспитание уважения к традиционным ценностям, формирование четких ценностных установок на семейность и многодетность, чтобы обучающиеся связывали свое будущее именно с семейным образом жизни. На занятиях ученики обсудят, как выстраивать конструктивный диалог с родителями и старшими членами семьи. Руководителем рабочей группы по введению и реализации курса внеурочной деятельности является заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова.