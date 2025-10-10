В Москве обновленные здания школ оборудовали подсветкой
МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства оборудовали здания более 50 школ архитектурно-художественной подсветкой. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.
"В рамках масштабной программы "Моя школа" в этом году организовали мероприятия по оснащению зданий столичных школ архитектурно-художественной подсветкой. Ее получили 51 здание, открывшиеся после полной реконструкции в этом учебном году. В настоящее время работы полностью завершены", - сказал Бирюков.
Заммэра добавил, что на каждом здании специалисты АО "ОЭК" установили от 300 до 400 энергосберегающих светодиодных светильников холодного и теплого оттенков белого цвета.
"Температура света для каждого проекта определяется индивидуально, чтобы не допустить как "пересвета", так и недостаточной освещенности. Правильно подобранное освещение позволяет грамотно акцентировать детали и элементы зданий, создавая единое световое пространство. Кроме того, наличие подсветки делает территорию безопаснее в вечернее и ночное время", - уточнил Бирюков.
По словам заммэра, за последние 13 лет уровень освещенности Москвы вырос в два раза, число зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза. В общей сложности столицу сегодня освещают более 1 млн светильников, при этом потребление электроэнергии снижается благодаря использованию энергоэффективных светодиодов.