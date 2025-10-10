В Москве обновленные здания школ оборудовали подсветкой

Заммэра Петр Бирюков отметил, что на каждом здании специалисты АО "ОЭК" установили от 300 до 400 энергосберегающих светодиодных светильников

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства оборудовали здания более 50 школ архитектурно-художественной подсветкой. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В рамках масштабной программы "Моя школа" в этом году организовали мероприятия по оснащению зданий столичных школ архитектурно-художественной подсветкой. Ее получили 51 здание, открывшиеся после полной реконструкции в этом учебном году. В настоящее время работы полностью завершены", - сказал Бирюков.

Заммэра добавил, что на каждом здании специалисты АО "ОЭК" установили от 300 до 400 энергосберегающих светодиодных светильников холодного и теплого оттенков белого цвета.

"Температура света для каждого проекта определяется индивидуально, чтобы не допустить как "пересвета", так и недостаточной освещенности. Правильно подобранное освещение позволяет грамотно акцентировать детали и элементы зданий, создавая единое световое пространство. Кроме того, наличие подсветки делает территорию безопаснее в вечернее и ночное время", - уточнил Бирюков.

По словам заммэра, за последние 13 лет уровень освещенности Москвы вырос в два раза, число зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза. В общей сложности столицу сегодня освещают более 1 млн светильников, при этом потребление электроэнергии снижается благодаря использованию энергоэффективных светодиодов.